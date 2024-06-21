На известный европейский курорт надвигаются орды туристов

В преддверии туристического сезона туристов предупредили избегать Дубровника в Хорватии из-за ожидаемого наплыва отдыхающих. По данным The Independent, чтобы не попасть в "орды туристов", рекомендуется отправиться в город Котор в Черногории, который может стать отличной альтернативой переполненному Дубровнику, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Уточнялось, что путешественники могут избежать "надвигающихся орд в Дубровнике" и хорошо отдохнуть, если отправятся вместо хорватской столицы в Черногорию, а точнее, в Котор - красивый средневековый город на побережье Адриатического моря. В прибрежном районе есть не только пляжи, но и музеи, церкви и дворцы, а также величественные горы Динарских Альп, создающие неповторимую атмосферу. Котор признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО за хорошо сохранившуюся архитектуру, очаровательные площади и исторические здания.

Что касается реальных отзывов, то на популярном форуме Reddit туристы поделились своим опытом от отдыха в этих европейских странах. Один из пользователей тоже посоветовал избегать популярных мест в Хорватии в конце июля, поскольку в это время её регионы плотно забиты туристами. Но если очень хочется в Хорватию, то лучше рассмотреть углубиться внутрь территории или выбрать северные и горные районы, такие как Загорье и Горски Котар. Но в этом случае на купание в море можно не раасчитывать. Зато альтернативные районы менее многолюдны. "Конец июля - высокий сезон в Хорватии, поэтому следует ожидать скопления людей", - отметил юзер.

А вот местные жители Дубровника и вовсе советуют посещать город в межсезонье, а не летом, а также избегать дат прибытия круизных лайнеров. "Лучше всего посещать его в межсезонье и планировать свои визиты так, чтобы избежать прибытия круизных лайнеров", - советует один из них.

В то же время другие туристы отметили, что Дубровник, несмотря на толпы отдыхающих, остаётся потрясающим местом для отдыха. "Дубровник потрясающий. Одно воспоминание, которое я никогда не забуду, - это аренда гидроциклов и катание на них, пока садится солнце", - поделился путешественник на форуме.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!