Южный Кавказ сталкивается с французским милитаризмом

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Эльнура Энвероглы​ о том, как Франция пытается дестабилизировать регион Южного Кавказа, вооружая Армению​.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Хаотичная борьба на французской политической сцене и провал правительства Макрона не изменили внешнеполитическую позицию страны. Политические обозреватели описывают это двояко: сильный проармянизм во французской политике, продолжающийся как наследие, или последние аккорды правительства Макрона, которое движется к краху. Однако во всех случаях распространение этих вредных последствий на Южный Кавказ заставляет Баку проявлять крайнюю осторожность.

Недавно официальный Баку подготовил на это жёсткий ответ. Так, подписание Францией договора о поставках оружия с Арменией сразу после досрочных парламентских выборов запомнилось многими примечательными моментами. В частности, основания для всех сомнений дает двойная политика Франции, то есть ее прыжок от украинского вопроса к Южному Кавказу. Сегодня продолжающийся конфликт в Украине уже не в интересах Франции, поэтому она выдвигает Армению на первый план на фоне внутриполитической борьбы. Может быть одна причина, по которой Париж вооружил Армению накануне шагов к миру: дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе и воплотить в регионе свой давний агрессивный план.

Нет сомнений, что в Баку знают об этих планах. Например, бойкот Франции в Африке и ряде колониальных территорий проявляется сокращением ее военного контингента на этих территориях. Так, по полученным данным, Франция собирается сократить свое военное присутствие в Западной и Центральной Африке до 600 человек.

В сообщении зарубежных СМИ говорится, что Париж оставит около ста человек в Габоне (сейчас их 350), сотни в Сенегале (вместо 350) и сотни в Кот-д'Ивуаре (сейчас 600). В Чаде останется около 300 человек вместо 1000.

Одной из причин запланированного сокращения стало объявление во Франции досрочных парламентских выборов "с неопределенным исходом для президентского лагеря".

Еще два года назад, помимо 1600 солдат в Западной Африке и Габоне, Франция имела около 5000 солдат в Сахеле. Контингент в Кот-д'Ивуаре, ранее считавшийся одним из главных союзников Франции в Западной Африке, уже сокращен с 900 до 600 человек, также начался вывод военных из Сенегала.

В то же время Франция по-прежнему намерена сохранить военную базу в Джибути, где дислоцируются 1500 военнослужащих. По данным источников, Франция хочет сохранить стратегический плацдарм в этой небольшой стране, расположенной напротив Йемена, на выходе из Красного моря, в Баб-эль-Мандебском проливе, где проходит большая часть мировой торговли между Азией и Западом.

Отмечается, что этим летом во французских ВС появится командование, отвечающее за Африку, и уже выбран генерал, который возглавит его.

В 2022 году французские военные, присутствовавшие в Сахельском регионе с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В июле Франция объявила об официальном завершении операции "Такуба" - совместной с европейскими союзниками антитеррористической операции. В ноябре 2022 года президент Франции объявил об окончании операции "Бархан" в регионе Сахара-Сахель. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо заявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону о том, что французские военные должны покинуть страну.

Представленные факты сигнализируют о французском экспансионизме и одновременно о его политике милитаризации. Жадность Франции по отношению к беднейшим странам мира, богатым природными ресурсами, и политика неоколониализма также очевидны сегодня на Южном Кавказе. К сожалению, Франция, которая всегда проникает на территории через посредников, пытается найти путь в регион Южного Кавказа через Армению. В условиях, когда Армении необходимо развиваться в экономической сфере, а не в сфере вооружения и военной подготовки, "подарок" Франции в виде дорогостоящего оружия совершенно неуместен и неконструктивен.

Что касается Армении, то официальный Ереван считает поставки оружия во Францию ​​и Индию своим суверенным правом и в своем заявлении обвиняет Азербайджан в "оккупации" ее стратегически важных сел. Это значит, что Армения пытается реализовать то, чего не может сказать и действовать при поддержке своих "союзников". Да, она пытается, но нам интересно, мечтает ли Ереван все еще выиграть войну?

На наш взгляд, российско-украинская война должна стать ярким примером для Еревана. Когда началась война, Франция и другие западные державы пообещали, что они никогда не пожалеют всей своей военной поддержки и что война скоро закончится поражением России. Но реальность не отражает того, что говорят сегодня. По этой причине любой опасный шаг против Южного Кавказа - это, прежде всего, угроза Баку.