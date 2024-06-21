https://news.day.az/politics/1669600.html США приложат все усилия для того, чтобы предстоящая в Азербайджане COP29 прошла успешно - Энтони Блинкен
США приложат все усилия для того, чтобы предстоящая в Азербайджане COP29 прошла успешно - Энтони Блинкен
США приложат все усилия для того, чтобы предстоящая в Азербайджане COP29 прошла успешно.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 20 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Отметив значение, которое США придают двусторонним отношениям с Азербайджаном, госсекретарь подчеркнул конструктивное сотрудничество между нашими странами на пути достижения общих целей в области изменения климата и энергетики. Энтони Блинкен заявил, что его страна поддерживает обновленные и более прочные двусторонние отношения с Азербайджаном.
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