США приложат все усилия для того, чтобы предстоящая в Азербайджане COP29 прошла успешно.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 20 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Отметив значение, которое США придают двусторонним отношениям с Азербайджаном, госсекретарь подчеркнул конструктивное сотрудничество между нашими странами на пути достижения общих целей в области изменения климата и энергетики. Энтони Блинкен заявил, что его страна поддерживает обновленные и более прочные двусторонние отношения с Азербайджаном.