В арабских СМИ широко освещается мероприятие, посвященное 100-летию создания азербайджанского парламента - ФОТО

На страницах популярных арабских изданий широко освещается торжественное заседание, посвященное 100-летию создания азербайджанского парламента, прошедшего в Милли Меджлисе 21 сентября при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и многочисленных гостей, приглашенных из-за рубежа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, популярные арабские издания "Albilad", "Akhbaralkhaleej", "Alanba", "Al Youm as-Sabia", "Albawabanews", "Masris", "KUNA" и другие информируют читателей о масштабном мероприятии по случаю 100-летия азербайджанского парламента. Особо отмечается, что Президент Ильхам Алиев принял руководителей парламентов ряда стран. В ходе встречи глава государства заявил, что двусторонние отношения между нашими странами находятся на высоком уровне, отметив, что нынешний визит гостей в Азербайджан внесет вклад в расширение межпарламентского сотрудничества.

По сообщениям СМИ, представители законодательных органов арабских стран провели плодотворные встречи с азербайджанскими парламентариями и обсудили укрепление отношений между Азербайджаном и арабскими странами, межпарламентские связи, а также роль парламентов в углублении дружеских связей между народами.

Отмечается, что парламент Азербайджана внес свой весомый вклад в построение современного демократического государства, укрепление принципов свободы и демократии, развитие и процветание страны. В публикациях особо подчеркивается, что это масштабное мероприятие представляет большое значение и играет заметную роль в наведении мостов дружбы и сотрудничества между парламентами различных стран мира.