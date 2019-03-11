Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник выразил соболезнования Президенту Республики Кения Ухуру Кениате.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Глубоко опечален известием о гибели Ваших соотечественников в результате крушения пассажирского самолета, принадлежавшего "Эфиопским авиалиниям".

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Кении", - говорится в соболезновании.