Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Кении
11 марта 2019 20:10 256
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник выразил соболезнования Президенту Республики Кения Ухуру Кениате.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
Глубоко опечален известием о гибели Ваших соотечественников в результате крушения пассажирского самолета, принадлежавшего "Эфиопским авиалиниям".
В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Кении", - говорится в соболезновании.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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