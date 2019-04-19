В Армении находится с визитом делегация американских конгрессменов. "Заслуженных" лоббистов в их числе нет, но есть двое членов группы дружбы с Арменией.

К большому разочарованию армянских пропагандистов и националистов, конгрессмены не поедут в оккупированный Карабах.

Как пишут армянские СМИ, входящий в делегацию председатель Комитета по демократическому партнерству Дэйвид Прайс сообщил журналистам, что "наш визит был запланирован в Ереван, и цель визита - работа с парламентом. В этом направлении многое предстоит сделать, и я хочу вас заверить, что у нас очень насыщенный график, и это наш первый визит".

Радио Азатутюн побеседовало о визите конгрессменов с политологом Суреном Саргсяном, который напомнил, что в прошлый раз трое из пяти приехавших американских законодателей посетили оккупированные территории Азербайджана.

Политолог попытался поднять настроение обеспокоенной общественности пояснениями, что визит, мол, носил региональный характер. Но все же не удержался и высказал свое разочарование, отметив, что, "к сожалению, в отличие от прошлых разов, представители группы дружбы с Арменией не посетили "Нагорно-Карабахскую Республику". Думаю, что власти Армении должны были подумать об этом и в результате активных контактов и работы с нашими лоббистскими организациями в Вашингтоне могли бы организовать посещение. Это был бы чрезвычайно важный мессидж".

Несанкционированное Баку посещение оккупированных территорий Азербайджана, с точки зрения Сурена Саргсяна, могло бы стать неким намеком для азербайджанской стороны о якобы поддержке армянской оккупации Соединенными Штатами. Но в Азербайджане прекрасно знают, что представляет собой армянский лоббинг в Конгрессе, и не соотносят действия лоббистов с политикой Вашингтона. Азербайджанская сторона больше прислушивается к заявлениям высокопоставленных чиновник США относительно карабахского конфликта и делает выводы из этого, а не из действий отдельных ангажированных лиц вроде Паллоне, Менендеса или Шиффа.

Кроме того, сомнительно, что лобби не предприняло никаких мер, чтобы превратить визит конгрессменов в Армению в бенефис сепаратистов Карабаха.

Стоит напомнить, что в начале марта Френк Паллоне выступил с резолюцией, в которой потребовал снять барьеры для американских официальных лиц на поездки на оккупированные территории Азербайджана. Как сообщали армянские СМИ, резолюцию поддержали всего 12 конгрессменов.

Резолюция призывает разрешить чиновником США, включая официальных лиц, представляющих исполнительную власть, свободно ездить в оккупированный Карабах и общаться с "коллегами".

Зульфугар Ибрагимов