Испанский депутат не хочет мира на Южном Кавказе

Автор: Байрам Эльшадов

Испанская звезда армянской пропаганды, депутат Конгресса Испании Джон Иньярриту, вновь заговорил о Южном Кавказе. Вместо того чтобы порадоваться продвижению мирной повестки, которое было достигнуто между Азербайджаном и Арменией, проармянски настроенный политик решил воспользоваться армянскими СМИ для того, чтобы очернить Азербайджан и попытаться затормозить процесс делимитации границ.

В своем интервью одному из армянских изданий он подверг сомнению стремление Баку к миру, отметив "экспансионизм" Азербайджана. Что само по себе смешно, так как именно Армения была признана всем миром оккупационной силой. Ряд резолюций Совбеза ООН - тому подтверждение. А право Азербайджана на самозащиту, как выяснилось, для испанца является "экспансионизмом". Весьма извращенная логика, если следовать которой, можно поставить под сомнения все основополагающие принципы международных отношений.

Смешно еще потому, что именно Баку выступал с рядом предложений, адресованным и армянским жителям Карабаха, и армянскому государству. При этом, первые решили не оставаться, что является их правом, но лишает возможности жаловаться. А государство занималось тем, что десятилетиями растягивало процесс мирных переговоров. И даже после окончания Второй Карабахской войны в Армении полагали, что можно продолжать затягивать и симулировать процесс переговоров. К чему это привело Армению, заметно невооруженным глазом.

В целом, суть его интервью сводилась к тому, что мирный договор между Баку и Ереваном должен быть подписан на условиях Армении. Конечно, он не описал как достичь такого результата, потому что прекрасно осознает глупость подобного заявления. Ведь как может страна, проигравшая в войне, диктовать свои условия? Единственным решением является делимитация границ на основе существующих документов, что и делается в данный момент. А подобные интервью имеют весьма деструктивное влияние на идущие процессы.

Иньярриту давно стал известен армянам и взят, что называется, в обойму армянских сепаратистских и пропагандистских кругов. Еще в конце 2022 года ему вручили ничего не значащую медальку несуществующего сепаратистского образования, о чем он так громко и с гордостью сообщал в своих соцсетях.

Армяне нашли его слабое место - его эго и продолжают пользоваться для создания столь необходимого информационного фона и поддержки попыток склонить общественное мнение в иностранных государствах в свою пользу.

Только вот слова политика второго эшелона никак не способны повлиять на развитие ситуации на Южном Кавказе. И без его "советов" и "экспертного мнения" разберемся.