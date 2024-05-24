Чешская звезда армянской пропаганды скатился в двойные стандарты и манипуляции

Автор: Байрам Эльшадов

В последние дни значительно увеличилось количество второсортных европейских политиков, которые вспомнили об Армении и о "страданиях" армянского народа. Одним из выразивших поддержку армянам стал вице-спикер Палаты депутатов парламента Чехии Ян Бартошек. Мысли, которые озвучил чешский депутат полны лжи, демонстрируют отсутствие понимания региональных реалий и заставляет задуматься о том, что чешский политик, забывший недавнюю историю своей страны, встал на путь двойных стандартов и манипуляций.

Его пост, сделанный после встречи с армянским послом в Чехии, весьма порадовал армянских пропагандистов, если судить по реакциям в соцсетях. Что не удивительно, так как он повторил все то, что любит слышать и читать его аудитория. В частности, Бартошек говорил о "сотне тысяч беженцев". Что сразу наталкивает на мысль о том, что он не особо понимает суть проблемы, ведь армяне всего-то вернулись в Армению. Так что разве они беженцы? Максимум - релоканты.

"Оккупация Карабаха" Азербайджаном? Ну это совсем смешно. Если руководствоваться таким подходом, то можно обвинить Чехию в том, что она оккупировала Прагу. Но это же будет абсолютным бредом. Но с точки зрения чешского политика, именно это является логичным и правильным

Одним словом, сплошные подмены понятий и манипуляции.

Но несмотря на непонимание ситуации в регионе странным кажется, что чешский политик не концентрируется на том, что Баку и Ереван движутся к миру. Вопреки существующим проблемам и разногласиям стороны пытаются найти решение имеющихся вопросов.

Но если господин Бартошек так любит думать о прошлом, то почему он не рассуждает о том, как были депортированы немцы из Чехословакии в середине ХХ века? Акты насилия, которыми сопровождался процесс, до сих пор являются острой темой в чешском обществе. И за короткий срок было депортировано около 3 миллионов человек. Теперь такой вопрос: а почему Бартошек молчит об этом? Складывается такое ощущение, что в случае, касающегося истории своей страны, он считает это нормальным. Но ведь это двойные стандарты чистой воды чешского депутата, которой идет на все для того, чтобы понравится армянской диаспоре. Авось подкинут деньжат.

А как же его христианское сострадание, как представителя Партии христианских демократов? И почему молчит не осуждает прежние власти, которые депортировали миллионы немцев?

Избирательный подход чешского политика к сепаратизму показывает, что он не имеет морального права вести дискуссию на эту тему. Как и иллюстрирует то, что Ян Бартошек обладает весьма сомнительными моральными принципами.

Вот такие они - европейские звезды армянской пропаганды. И эти люди пытаются учить других как правильно жить.