Азербайджан увеличит расходы на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий

Азербайджан увеличит расходы на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

Расходы на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий увеличиваются на 9902,7 миллиона манатов или 2114,7 миллиона манатов (27,2 процента) против утвержденных 7788,0 миллиона манатов.

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