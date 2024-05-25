https://news.day.az/economy/1662846.html Азербайджан увеличит расходы на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий
Азербайджан увеличит расходы на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий
Азербайджан увеличит расходы на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.
Расходы на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий увеличиваются на 9902,7 миллиона манатов или 2114,7 миллиона манатов (27,2 процента) против утвержденных 7788,0 миллиона манатов.
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