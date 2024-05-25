В США представили законопроект о санкциях против Грузии

Председатель и старший республиканец комитета по иностранным делам Сената Конгресса Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) и Джим Риш (от штата Айдахо), сенаторы Джинн Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир), Крис Кунс (демократ от штат Делавэр), Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) представили законопроект с санкциями против Грузии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба сенатского комитета по иностранным делам.

Инициатива была внесена в Сенат в связи с принятием в Грузии законопроекта об иноагентах. По версии политиков, она "должна привлечь к ответственности должностных лиц правительства Грузии и отдельных граждан за коррупцию, нарушения прав человека и усилия по продвижению закона об иностранных агентах или содействию его принятию".

В случае принятия законопроекта Госдепартамент обязан будет "ввести ограничения на поездки граждан Грузии и членов их семей за участие в содействии и поддержке закона об иностранных агентах". Администрация Соединенных Штатов должна будет ввести санкции "в отношении лиц, ответственных за подрыв стабильности, суверенитета и территориальной целостности Грузии", а также "ответственных за нарушения прав человека и коррупцию". Кроме того, сенаторы требуют от Госдепартамента "разработать долгосрочную стратегию в отношении Грузии, включая пересмотр военной помощи и <...> приостановку всего финансирования для правительства Грузии". Законодатели также призвали к "постоянной приостановке американо-грузинского стратегического диалога". Сенаторы среди прочего намерены "выделить не менее $50 млн на поддержку проектов по развитию демократии и верховенства закона в Грузии". Они требуют от вашингтонской администрации "оценить степень иностранного вредоносного влияния в Грузии, а также усилить степень поддержки грузинских политзаключенных".

Политический совет правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" отверг и осудил ранее решения США о введении визовых санкций и пересмотре сотрудничества с Грузией. Политсовет охарактеризовал действия Вашингтон как шантаж визовыми ограничениями, грубую попытку "ограничить независимость и суверенитет Грузии".

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