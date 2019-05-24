В армянском сегменте соцсетей появились сведения об очередном обмане со стороны новых властей Армении своего доверчивого народа.

Сообщается, что отпрыск премьер-министра Ашот Пашинян, год назад с большой помпой отправленный служить в оккупированный Карабах, на самом деле уже переведен в Армению. По информации пользователей, служит он под Ереваном в Советашенской военчасти. Причиной перевода послужил рост напряженности на линии фронта и в переговорном процессе. А в первую очередь, напугали родителя учения азербайджанской армии.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян не подтвердил и не отрицал журналистам этого факта, но заявил, что в ходе службы военнослужащие могут перемещаться из одной воинской части в другую, и ничего такого тут нет, чтобы раздувать сенсацию.

Как пишет армянское издание hayeli.am, Ованнисян на своей странице в Facebook высказался в том духе, что, мол, не будет комментировать эту "азербайджанскую провокацию", и заклеймил позором тех, кто на это повелся. "Любой солдат Вооруженных сил РА участвует в разных собраниях, экзаменах и учениях в разное время", - написал он.

Непонятно только, причем тут азербайджанская сторона, когда информация распространяется армяноязычными источниками. И, кстати, факт появления Пашиняна-младшего в Советашенской части пресс-секретарь МО не отрицает.

Одновременно, но уже азербайджанские пользователи, отмечают по этому поводу, что фотографий, реально свидетельствующих о доблестной службе Ашота, практически в Сети не найти. Зато полно селфи со всевозможных тусовок и из увеселительных заведений. Причем, на них Ашот Николович позирует в военной форме. Нет также конкретной информации о месте его службы, что также подозрительно. Не случайно та же hayeli.am в свое время писала о том, что Ашот разместился во взятом в аренду особняке в центре Ханкенди и просто убивает там время под усиленной охраной.

А демонстративные визиты папы с мамой со слезами, гостинцами и поглаживанием "защитника родины" по бритой голове, - это всего лишь часть пиара, рассчитанного на готовых верить от страха и неуверенности во все граждан Армении.

Зульфугар Ибрагимов