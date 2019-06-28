Обострение отношений между Россией и Грузией является сегодня в Армении темой номер один. И чем дальше заходят две страны в своем конфликте, тем больше паники звучит в заявлениях из Еревана.

Этот конфликт может стать угрозой для Армении, заявил на днях на пресс-конференции директор Института востоковедения Национальной академии наук Армении, тюрколог Рубен Сафрастян.

"Угроза для нас - это Ларс, потому что на некотором этапе могут быть введены ограничения со стороны России. И это, конечно, будет опасно, учитывая оказываемое на Иран давление со стороны американцев", - сказал Сафрастян.

Он также подчеркнул, что Армения должна внимательно следить за ситуацией и быть готовой к любому развитию событий.

Но в Армении, как всегда, ждут чуда. И ничего, что надежды Еревана, как правило, никогда не сбываются. Это мелочь.

Станет ли Армения центром транзитных воздушных перевозок между Россией и Грузией? - рассуждают сегодня в соседней стране. События в Грузии чрезвычайно порадовали армянскую сторону, которая хотя бы на время, наконец, может почувствовать себя кому-то нужной.

Как известно, Армения - это региональный тупик. Страна, изолированная от всего, что происходит в регионе, своей агрессорской политикой. Новые возможности и большие деньги проплывают мимо нее. Армении остается лишь облизываться. Эта страна уже не раз пыталась встать в позу транзитного узла - и все напрасно. Причем, каждый раз это происходит на фоне проблем у соседей. Так уж устроено это государства, так уж построена его политика, что проблемы соседей для него всегда праздник. Поживиться за счет чужой беды - это движущий принцип государственной и национальной политики Армении.

Продолжающиеся уже несколько дней акции протеста в Грузии заставили армянских прожектеров вновь попытаться занять транзитную нишу, не имея при этом никаких возможностей. Кроме того, армянские туркомпании лихорадочно строят планы, как переориентировать российского туриста с Грузии на Армению, в которой нет моря, да и кроме церквей посмотреть то не на что.

По словам заместителя начальника Управления регулирования воздушных перевозок гражданской авиации Степана Паясляна, между авиакомпаниями уже начались обсуждения возможных вариантов воздушного сообщения между Россией и Грузией через Армению.

Однако и тут Ереван преследует "призрак Азербайджана". Как сообщают армянские СМИ, заместитель директора авиакомпании "Армения" Геворк Хачатрян написал в Facebook, что авиакомпания планирует с 9 июля запустить 2 рейса в день по маршрутам Ереван-Москва-Ереван, Москва-Ереван-Тбилиси-Ереван-Москва. Но у него есть опасение, что основные российские авиаперевозчики могут начать выполнять рейсы в Тбилиси через Азербайджан.

По его мнению, основные российские авиаперевозчики имеют партнерские и интерлайн-соглашения с азербайджанской стороной, и потому Азербайджан постарается использовать эти возможности для сосредоточения рейсов этих компаний в аэропорту Гянджи.

Кстати, "Вести 24" на днях сообщили, что воздушные перевозки из Москвы в Тбилиси через Баку обойдутся вдвое дешевле, чем через Ереван.

Отметим, что происходящее в Грузии азербайджанскую сторону не радует и не забавляет. Грузия - наш близкий сосед и друг, наши экономики тесно связаны, как и политические интересы. Азербайджан уже не раз за годы независимости оказывал помощь Грузии, часто безвозмездную. И в нынешней ситуации он тоже готов поддержать туристическую сферу соседней страны введением дополнительных рейсов и созданием условий для российских туристов, на которых грузинский туризм в последние годы и держится.

Хорошо известно, что из-за закрытия проходящих по оккупированным территориям Грузии широких сухопутных коридоров, многие туристы, направляющиеся в Грузию из России и других стран, уже давно пользуются услугами азербайджанской железной дороги. Тбилисский поезд уходит с Бакинского вокзала ежедневно и всегда переполнен. К услугам транзитников современные дороги и вся необходимая транспортная инфраструктура, будь то железная дорога, будь то автомобильная магистраль Север-Юг.

Так что конкурировать с возможностями - как техническими, так и финансовыми - Азербайджана Армения не сможет. И не случайно разумные эксперты уже бьют тревогу, предупреждая, что ситуация в Грузии может очень больно ударить по Армении. Фантастические проекты и мечты об армянском транзите, скорее всего, так и останутся мечтами, а жестокая реальность - она всегда тут как тут.

"Считаю, что ситуация в Грузии для армян - тревожный звонок. Если все продолжится в том же духе, то мы будем серьезно терять на перевозках и сообщении", - заявил журналистам редактор журнала "Армения туристическая" Рубен Пашинян.

По его мнению, нарушение перевозок через Грузию не может не отразиться на туризме в Армении. Есть ничтожные плюсы, к примеру, люди, которые прилетели в Грузию, потом хотели посетить Армению, приедут сразу в Ереван или просто откажутся от поездки.

Но все это частности, о которых армянская сторона может рассуждать до бесконечности. Но от этого, как и от слова "халва", во рту слаще не станет.

Зульфугар Ибрагимов