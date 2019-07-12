В связи с 50-летием прихода к политической власти общенационального лидера Гейдара Алиева 12 июля в Баку состоялось мероприятие, посвященное презентации документального фильма "Великий лидер" и одноименной песни.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, цель проведения мероприятия, организованного Министерством молодежи и спорта, - еще раз продемонстрировать особое внимание и заботу основоположника государственной молодежной политики в Азербайджане Гейдара Алиева о молодежи страны.

Выступивший на мероприятии помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, профессор Али ГАСАНОВ сказал, что великий лидер Гейдар Алиев на протяжении всей своей деятельности благодаря глобальному образу мышления, мудрой и дальновидной политике, редким лидерским качествам, сильной национальной воле, особому управленческому таланту и способностям руководителя возвысился до уровня общенационального лидера и вписал свое имя в мировую историю как выдающийся политический и государственный деятель, сильная историческая личность. Гейдар Алиев был ВЕЛИКИМ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕМ, направившем врожденный талант, глубокий интеллект и способности на реализацию идей национальной государственности, всегда живущих в сердцах всех азербайджанцев, успешно вывел государство и народ из тяжелых испытаний времени, обеспечил динамичное развитие страны.

На протяжении всей жизни его отличала любовь к Родине, приверженность азербайджанскому народу и государству. Как во время советской власти, так и в период независимости Гейдар Алиев во всех сферах своей деятельности всегда достойно служил родному Азербайджану, превратил страну из отсталой аграрной республики в динамично развивающееся государство, обладающее сильным научно-техническим потенциалом, обеспечил его социально-экономический и культурный прогресс, завоевал бесценные достижения в сфере сохранения национально-духовных ценностей, обычаев и традиций, формирования национальной элиты, в воспитании здорового и интеллектуального молодого поколения.

Говоря о больших заслугах великого лидера Гейдара Алиева в укреплении независимости Азербайджана и выведении его на путь развития, Али Гасанов подчеркнул, что в начале 1990-х годов накануне распада СССР, когда в Азербайджане крайне обострилось гражданское противостояние, поднял голову этнический сепаратизм, были оккупированы наши земли, страна вовлекалась в серьезный хаос и анархию, день ото дня углублялся социально-политический кризис, Гейдар Алиев, рискуя собственной жизнью, возвратился из Москвы, выполнил подлинную историческую миссию, создав национальное гражданское единство на Родине, спас и сохранил государственность, восстановил независимость страны. Помощник Президента сказал: "Как бы сложно и тяжело не было, деятельность Гейдара Алиева в 1990-1993-х годах - участие в борьбе своего народа за национальную свободу и независимость, и фактически руководство движением во имя независимости - составляет яркую страницу Азербайджанской государственности и нашей национальной истории. В 1993 году, когда Азербайджанская государственность проходила сквозь тяжелые испытания, столкнулась с угрозой исчезновения, Гейдар Алиев ответил на призыв народа, по его требованию и при его поддержке возвратился к руководству республикой и, выполнив особую миссию, стал СПАСИТЕЛЕМ национальной государственности".

Отметив, что в последующий 10-летний период - в 1993-2003-х годах в независимой Азербайджанской Республике под руководством Гейдара Алиева были заложены основы национального развития, помощник Президента сказал, что были обеспечены внутренняя стабильность, законность, социальная справедливость, национальная солидарность, сформированы основы внутренней и внешней политики, государственного управления, новой экономики, политических и социальных отношений, строительства демократического государства и гражданского общества Азербайджана, подготовлена и реализована стратегия развития страны по всем сферам. Благодаря историческим заслугам и успешной деятельности, Гейдар Алиев стал также ОСНОВАТЕЛЕМ и СОЗДАТЕЛЕМ независимого Азербайджанского государства. В настоящее время политическая и государственная деятельность Гейдара Алиева стала истинным примером "верной службы родному народу и готовности на любое самопожертвование на этом пути".

"Дальновидная политика великого лидера, его гений и богатое наследие, всегда сохраняющие свою ценность, составляют фундамент успешного развития Азербайджана", - сказал Али Гасанов. Он довел до внимания, что современная независимая Азербайджанская Республика, динамично развивающаяся сегодня, отличающаяся собственным стилем в региональной и мировой политике, большинстве транснациональных проектах, - вершинное произведение Гейдара Алиева. Священный долг каждого патриотичного азербайджанца перед незабвенной и дорогой памятью общенационального лидера заключается в сохранении и дальнейшем развитии независимого и сильного Азербайджанского государства.

Помощник Президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов завершил свое выступление словами: "Глубокое изучение, широкая пропаганда и всестороннее развитие идеологии азербайджанства, поднятой на уровень национальной идеологии благодаря миссии спасителя, созидателя и лидера Гейдара Алиева, опыта профессионального управления, богатого политического наследия и непосредственных заслуг великого лидера, является одной из главных задач, стоящих перед азербайджанской элитой".

Затем состоялась презентация документального фильма "Великий лидер" и одноименной песни.

Автор сценария и режиссер фильма, снятого "MZ Prodakşn" по инициативе и заказу Министерства молодежи и спорта, заслуженный деятель искусств, профессор Рафиг Гулиев, редактор - Ирада Султанова, продюсер - Узлуфат Гасымов. В фильме нашли место кадры, охватывающие различные периоды жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева с 1969 по 2003 годы, звучат напутствия великого лидера азербайджанской молодежи.

Песню "Великий лидер", исполненной студентами Азербайджанской национальной консерватории, написал ректор консерватории, народный артист, профессор Сиявуш Керими на слова члена Союза писателей Азербайджана, заслуженного работника культуры, профессора Рафига Юсифоглу.