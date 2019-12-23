https://news.day.az/politics/1188177.html Мы еще больше укрепим всестороннее сотрудничество с братским Азербайджаном - Чавушоглу
Мы еще больше укрепим всестороннее сотрудничество с братским Азербайджаном - Чавушоглу
Мы еще больше укрепим сотрудничество с братским Азербайджаном во всех сферах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей официальной странице в Facebook написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"В Тбилиси мы с министром иностранных дел Азербайджана моим дорогим братом Эльмаром Мамедъяровым обсудили отношения между двумя странами, которые во всех областях совершенны", - подчеркнул Мевлют Чавушоглу.
Отметим, что в Тбилиси прошла 8-я трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии.
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