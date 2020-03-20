https://news.day.az/politics/1214649.html В Азербайджане ряд сотрудников госструктур отправят в оплачиваемый отпуск на месяц - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане ряд сотрудников госструктур отправят в оплачиваемый отпуск на месяц - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане ряд сотрудников госструктур отправят в оплачиваемый отпуск на месяц - с 29 марта по 29 апреля.
Соответствующее решение было принято Кабинетом министров страны.
В заявлении Кабмина подчеркивается, что эта мера вызвана необходимостью предотвратить распростарнение коронавирусной инфекции. Все отправленные в отпуск сотрудники получат заработную плату в полном объеме.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре