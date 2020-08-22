Урок от Президента Ильхама Алиева Рамизу Мехтиеву и ему подобным

Некоторые наши чиновники, бывшие и настоящие, несерьезно восприняли предупреждение Президента Ильхама Алиева о том, что в Азербайджане нет неприкосновенных лиц. Глава государства неоднократно заявлял, что перед законом все равны. Сказано это было в самой жесткой форме, но некоторые продолжали считать себя неприкасаемыми для закона и получили урок, который, думается, запомнят надолго.

Наверняка, в Азербайджане уже нет никого, кто не слышал бы о скандальной свадьбе внучки небезызвестного Рамиза Мехтиева. Мероприятие состоялось 18 августа, и вся общественность, и соцсети замерли в ожидании - будут ли наказаны нарушители? Как-никак, среди участников скандала такая "глыба", как бывший глава Администрации Президента и президент НАНА академик Рамиз Мехтиев, ну и так по мелочи - бывшие и действующие депутаты и прочие. Одним словом, люди, всегда жившие по принципу "что позволено Юпитеру, не позволено быку". Юпитерами в данном случае, конечно же, до вчерашнего дня они видели себя.

Указанные лица пропустили мимо ушей и предупреждения Президента страны, и информацию об уголовных делах против чиновников, тоже считавших себя неприкосновенными. В результате важные дяденьки, смотревшие на не облаченных властью людей свысока, оказались на страницах СМИ в очень неприглядном виде.

После того, как стало известно о помпезном свадебном торжестве, устроенном в нарушение правил особого карантина, действующего в республике для всех без исключения, к любителям выпить и закусить были приняты меры.

Зять Рамиза Мехтиева Ильхам Алиев и его сват Ровшан Мустафаев были арестованы. Суд признал их виновными по статье 211.1 Кодекса об административных проступках (Нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) и приговорил к административному аресту на 15 суток. Вряд ли кто-то из наказанных ожидал такого поворота. Вряд ли они думали, что дойдет до фотографий из зала суда. А вот дошло. Более того, "крутые" дяденьки под белы ручки были сопровождены полицией в изолятор, и это увидела вся страна. Да, в наручниках на 15 суток отправили не самого Юпитера... пардон, Рамиза Мехтиева, но можно не сомневаться, что устроители пышной и многолюдной свадьбы действовали так нагло и открыто под сенью имени... ах, такого человека. Мол, никто не посмеет слова сказать.

Это была большая ошибка. А все потому, что нужно было внимательнее отнестись к предупреждениям главы государства, который, как известно, слов на ветер не бросает. И касаются они не только бывших, но и нынешних чиновников, депутатов и прочих академиков.

В Азербайджане уже который месяц действует запрет на массовые мероприятия, в том числе свадьбы. Повторим - он касается всех без исключения. И приближенные Рамиза Энверовича ничем не выше простых граждан, которых наказывают за нарушение этого правила. Запрет на массовые сборища введен не потому, что кому-то в правительстве так хочется. Он необходим в интересах здоровья и даже жизни населения страны и является следствием неблагоприятной эпидемической ситуации. Круг лиц, вертящихся вокруг Энверовича, может видеть себя выше простых граждан или же считать коронавирус заговором масонов, но правила карантина касаются и их.

Азербайджан - правовое государство, в нашей стране обеспечивается верховенство закона, никто не может быть выше закона, все равны перед ним и несут ответственность за свои действия. Президент Ильхам Алиев неоднократно предупреждал власть имущих о том, что не будет закрывать глаза на попытки ставить себя выше закона. Президент Азербайджана является гарантом верховенства закона в стране, ответственность и подотчетность каждого перед законом является его требованием. Ни одно должностное лицо не может пользоваться своим статусом для безнаказанного нарушения закона. Все, кто нарушает, будут привлекаться к ответственности, независимо от своей "крутизны", и ситуация со свадьбой внучки Мехтиева - тому подтверждение. Более того, в ближайшее время меры наказания могут быть ужесточены, потому что, к сожалению, несознательных граждан и тех, кто считает себя избранными, предостаточно. Каждый день появляются новости о том, что там-то и там-то правоохранителями приняты меры в отношении лиц, нарушивших правила карантина. В эпоху соцсетей информацию не утаишь. История с "крутой" свадьбой вызвала большой резонанс и возмущение. Возможно, она даже стала новостью номер один на этот момент, потому что от мер, которые примет государство в отношении так называемых неприкасаемых, зависело доверие общества к запретам и правилам, к карантину.

Наказание не заставило себя долго ждать. Нарушители отбывают свои 15 суток, академик посрамлен. Выявляются все новые и новые участники этого безобразия, и далеко не все ведут себя достойно. В соцсетях уже появляются мемы, и большего позора для считавших себя неприкасаемыми лиц представить невозможно.

Одним словом, справедливость восторжествовала. Рамиз Мехтиев и ему подобные получили наглядный урок от Президента Ильхама Алиева. Не только участники этой свадьбы, где, как все догадываются, было немало должностных лиц, но и те "небожители", кого на нее не пригласили, стали свидетелями демонстрации четкой позиции главы государства. Подходы Президента страны жестки, но ясны и доходчивы: закон превыше всего, и это правило одинаково для всех.

Вряд ли кто-то, как бы он не был "крут", позволит себе в дальнейшем пропускать мимо ушей слова главы государства. А если позволит, место в изоляторе и на телефонах пользователей соцсетей для него всегда найдется.

Зульфугар Ибрагимов