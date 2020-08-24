Армяне напали на азербайджанцев в Грузии

В грузинском муниципалитете Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети) произошла драка между азербайджанцами и армянами, сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Причиной конфликта стало сельское пастбище, которое не поделили жители сел Тория и Тушети. Сообщается, что армянам не понравилось то, что азербайджанцы пасли овец на территориях, которые армяне считают своими. Они попытались выгнать животных. Выяснение отношений переросло в физическое противостояние. В итоге 11 человек были задержаны, а семерым потребовалась госпитализация. Всем им была оказана первая медицинская помощь, и поскольку телесные повреждения были легкими, всех вскоре выписали из клиники Ниноцминда.

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по подпунктам "б" и "г" части первой статьи 126 и по части второй статьи 225 (организация, управление и участие в групповом насилии) УК Грузии.