"Армения потеряла Карабах из-за России"

Cтатус-кво в Карабахе сохранялся, пока это было выгодно России, а потом Армения не смогла "заплатить".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на закрытой встрече с московскими юристами армянского происхождения, которая состоялась 8 апреля во время визита в Россию. Аудиозапись выступления Пашиняна распространена в телеграм-каналах.

Arm-Voice представил перевод на русском языке:

"Когда изменилась конъюнктура, все изменилось. И когда пришло время, чтобы мы чем-то заплатили, выяснилось, что мы или не хотим, или не можем заплатить. Или у нас нет ничего, чтобы заплатить, поскольку мы банкроты. Может, неправильно такое говорить, но я думаю, мы в таком состоянии, что стоит говорить это друг другу".

Пашинян также сказал, что "отдал Карабах в интересах России". На этой же записи премьер-министр Армении открыто заявляет, что нужно разблокировать все коммуникации с Азербайджаном и Турцией, открыть границы.