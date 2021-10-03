Конец леди Глэдис Сиднейского уезда

Мировая армянская диаспора понесла тяжёлую утрату. В результате громкого коррупционного скандала и начавшегося расследования, свой пост была вынуждена покинуть видный деятель мирового армянства, ярый тюркофоб и непоколебимый "борец" за чужие территории, премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Австралийского Союза, госпожа Глэдис Береджиклян.

Вся жизнь и деятельность Г. Береджиклян была посвящена попыткам расчленения как родного Австралийского Союза, так и столь далёких от него Турции и Азербайджана.

Один из лидеров австралийских республиканцев Г. Береджиклян выступала за свержение монархии и британской королевы Елизаветы II (являющаяся главой Австралийского Союза) и установление республиканского строя.

В своих выступлениях в качестве премьер-министра штата, предлагала провозгласить Республику в одном отдельно взятом штате - Новый Южный Уэльс, в случае если не удастся добиться согласия всех членов федерации (в настоящее время большинство австралийцев выступают за сохранение монархии).

Г. Береджиклян родилась в Сиднее в семье армянских эмигрантов. До того момента как она пошла в школу она не знала английского языка и разговаривала только на родном армянском языке.

Видимо это так сказалось на ее психике, что она до сих пор думает, что зелёный континент часть "Великой Армении", так как с детских лет ее окружали только соплеменники, которые вдалбливали ей в голову идеи о мифической "великой" родине, которую они потеряли.

С юных лет Глэдис принимала участие во всех мероприятиях Армянского Национального Комитета Армении, посвящённых борьбе с ненавистной Турцией и всеми тюрками. Последствия этого участия отразились на ее дальнейшей политической деятельности.

Став одним из лидеров Либеральной партии Австралии в штате Новый Южный Уэльс, она фактически превратила ее в филиал известной партии "Дашнакцутюн". Парламент этого штата, где либералы имели большинство, большую часть времени вместо обсуждения внутриавстралийских проблем, занимался вопросами истории Турции и обсуждал проблемы Карабахского региона Азербайджана.

Будучи ещё министром правительства штата, Г.Береджиклян несколько раз во время визитов на историческую родину демонстративно, в нарушение законов Азербайджана, посещала оккупированные территории, где встречалась с лидерами сепаратистов, обещая полную поддержку, признание и экономическую помощь.

При этом миссис Г. Береджиклян забывала им сказать, что вопросы международной политики в компетенцию штатных властей не входят, являясь прерогативой федеральных властей, которые однозначно всегда поддерживали территориальную целостность Азербайджана согласно уставу ООН. За эту "деятельность" МИД Азербайджана внёс ее в чёрный список нежелательных иностранцев.

Во время Второй Карабахской Войны леди Глэдис проявляла необыкновенную активность, пытаясь спасти армянскую армию от разгрома из далекой Австралии, забыв о проблемах родного штата: пожарах, наводнениях и пандемии коронавируса.

С подачи Г. Береджиклян парламентарии Нового Южного Уэльса решили признать независимость сепаратистского режима, несмотря на то, что этот вопрос абсолютно не входит в их мандат. Правда от того, что они его признали сепаратисты государством не стали, а парламентарии, в очередной раз поддавшись эмоциям своего лидера, сели в лужу.

МИД Австралии немедленно после этого балагана разъяснил о разделении полномочий между федеральными властями и региональными, которые должны заниматься вопросами на своей территории и не заниматься тем, что им делать не положено.

Объявив полный локдаун в штате, который вызвал резкое недовольство населения, вышедшим на улицы с протестами и вступившим в стычки с полицией, премьер-министр Г. Береджиклян занималась вопросами внешней политики за пределами ее полномочий вместо реальных шагов по борьбе с эпидемией.

Казалось бы, что для Глэдис все что связано с Арменией превыше всего, но ларчик просто открывался. Пудря мозги австралийцам проблемами других государств, она в то же время создавала коррупционные схемы и расхищала бюджетные деньги. Оказалось, что вместе с другим либералом-туркофобом, бывшим членом парламента штата, экс-бойфрендом Дерилом Мак Гуайером, леди Глэдис распилила почти 10 миллионов долларов, которые правительство штата выделило на общественные нужды округу, который он представлял.

Все было бы наверное шито-крыто, но экс-бойфренд попал в поле зрения правоохранительных органов за то, что тратил деньги налево направо, пользуясь покровительством влиятельной подруги.

Умение леди Глэдис выходить сухой из воды всем известно, поэтому она быстренько заявила о своей отставке, всплакнула о том, что не все удалось осуществить что планировала и отмежевалась от бывшего сожителя, хотя как говорят, расставание был показательно-демонстративный, чтобы скрыть свое деловое партнёрство.

Прослушивая телефонные переговоры двух бывших любовников, австралийские правоохранители узнали много интересного о том, как расходовались деньги из бюджета штата и видимо у них возникло довольно много вопросов к бывшему премьеру относительно и других средств, которые были разворованы.

Наверняка часть расхищенных средств "скромная" дочь армянского народа направляла на нужды сепаратистов для покупки вооружения.

Разумеется окончательный ответ на все вопросы даст следствие, не будем забегать вперёд и уважать презумпцию невиновности. Но хотелось бы отметить, что армянская пресса, которая любит раздувать коррупционные скандалы в других странах, на этот раз скромно молчит, лишь сообщив об отставке леди Глэдис.

Молчит и западная пресса, которая обычно смакует такого рода новости, ведь для неё коррупция это атрибут не присущий западной демократии, там ее быть не может, это все там далеко где живут люди третьего сорта: мусульмане, латиноамериканцы, африканцы и другие.

А "жена Цезаря" вне подозрений, тем более леди Глэдис сама ушла в отставку и перестала быть членом парламента штата, чтобы не бросать тень на святость и непорочность Либеральной партии, члены которой любят совать нос в чужие дела, особенно за десятки тысяч километров от Австралии.

Трагедией для Г. Береджиклян обернулось то, что столько лет она подрывала основы государственного устройства и единства Австралии в надежде стать премьер-министром собственного независимого государства, а итог оказался печальным и успешная карьера оказалась прервана навсегда.

Теперь остаётся только страдать по утраченной должности и привилегиям, что давали возможность вести довольно беспечную жизнь, периодически навещая Армению, где ее всегда принимали с распростертыми объятиями. Каждый приезд Г. Береджиклян в Армению выливался в большой "праздник", где рекой лился коньяк и были танцы до утра.

Все армянские политики, от мала до велика, старались запечатлеться с ней на многочисленных фото, ведь как-никак, приезд такой важной персоны сулил новые денежные средства и повышал их рейтинг.

А ее краткие визиты на оккупированные азербайджанские территории ознаменовывались красочными шоу и клятвами борьбы до "победного" конца, который наступил окончившись терапией железным азербайджанским кулаком и победой Азербайджана.

Теперь же страдать по утраченным азербайджанским территориям придётся вдалеке, отвечая на каверзные вопросы следователей о своей деятельности в качестве премьер-министра штата.

Уход леди Глэдис из большой австралийской политики наконец принесёт умиротворение и спокойствие, ведь ее вмешательство в вопросы внешней политики, не относящиеся к компетенции главы правительства штата, постоянно способствовало межгосударственным проблемам, которые приходилось решать федеральным австралийским властям.

Чиновники МИД Австралии устали извиняться и сожалеть о том, что леди Глэдис лезла не в свои дела и нарушала законы суверенного Азербайджана.

Истинные патриоты Австралии стойко противостояли попыткам Леди Глэдис развалить Австралийский Союз, стараясь объяснить заблудшим соотечественникам ошибочность принятого решения, которое было принято под влиянием армянского происхождения главы правительства штата и противоречило международным обязательствам Австралии.

Безусловно, соплеменники в Австралии не оставят ее одну. Наймут кучу адвокатов, которые будут спасать бывшую "железную австралийскую леди" от справедливого суда, помогут увильнуть от ответственности и даже найдут потом хорошую высокооплаченную работу, если леди Глэдис не посадят.

Но явно на этом проекте армянской диаспоры можно поставить крест. Ведь после ухода этой истеричной леди из австралийской политики, вряд ли удастся реанимировать их влияние в штате Новый Южный Уэльс, который не будучи субъектом международного права решил признать независимость сепаратистов на далеком Южном Кавказе, подготавливая почву для выхода из состава Австралийского Союза.

Когда-то на заре независимости, азербайджанские дипломаты и официальные лица предупреждали своих коллег из других стран о том, что сепаратизм-чума 20 века. Если его вовремя не остановить может заразить всех. Но к их советам тогда не прислушались, отнекиваясь тем, что к нам это не применимо.

Увы, поучительный урок истории говорит об обратном. Для таких как Г. Береджиклян нет ничего святого. Ради своих амбиций и обогащения могут спокойно развязать Гражданскую войну и пожертвовать жизнью людей, не останавливаясь ни перед чем.

Пярвин Мирзазаде