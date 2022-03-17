Азербайджан дал Армении последний шанс на мир и экономическое выживание

МИД Азербайджана озвучил пять пунктов урегулирования, основанных на принципах международного права, прежде всего, на принципе территориальной целостности государств и добрососедских отношений. Это те принципы, о которых Азербайджан говорил всегда, и в широких комментариях они не нуждаются.

Об этом сказал в беседе с Day.Az председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, комментируя озвученные накануне МИД Азербайджана базовые принципы нормализации отношений с Арменией.

Напомним, что базовые принципы включают: взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга; взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем; воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, несовместимых с целями Устава ООН; делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений; открытие транспорта и коммуникаций, установление других соответствующих коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.

Азербайджан назвал основные принципы нормализации отношений с Арменией

Азербайджан назвал основные принципы нормализации отношений с Арменией

Как подчеркнул Фарид Шафиев, все тридцать лет карабахского конфликта Азербайджан настаивал на его урегулировании на основе принципов территориальной целостности, суверенитета, добрососедских отношений. Сейчас он протягивает другой стороне руку - в пункте 5-м говорится об открытии коммуникаций, от чего выиграет как Азербайджан, так и Армения.

Наш собеседник напомнил, что в прошлом году предпринималось немало попыток договориться об открытии Зангезурского коридора. В данном случае речь идет об исполнении пункта 9-го трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, касающегося  беспрепятственного передвижения товаров и людей между западными регионами Азербайджана и Нахчыванской АР.

"К сожалению, Армения вопрос торпедировала. Хотя в последний месяц она и заявляла, что готова к выполнению обязательств, никаких шагов не предпринималось. Поэтому Азербайджан выбрал альтернативную дорогу через Иран. А Армения может во второй раз оказаться в изоляции. Те пять пунктов, которые предлагает Баку, они конкретные и это, возможно, уже последний шанс для Армении на мир и экономическое выживание. Учитывая ту ситуацию, которая сложилась в мире и в нашем регионе, будущее Армении с экономической точки зрения под большим вопросом. Наши пять пунктов - это для нее последний шанс нормализовать отношения с Турцией, подписать мирный договор с Азербайджаном и развиваться в рамках нашего региона", - сказал Шафиев.

Что касается обращения Армении в ОБСЕ по поводу Минской группы, то, по словам нашего собеседника, тут необходимо четко разграничивать понятия. Мандат Минской группе был предоставлен на урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

"Сегодня Нагорного Карабаха как географической и административной единицы больше не существует, конфликт мы считаем урегулированным. В свое время Армения отказалась от реализации мадридских принципов, хотя с 2009 по 2020 годы у нее была возможность вопрос урегулировать. В конце концов нам пришлось силой освободить свои территории. И теперь Армения пытается снова привлечь ОБСЕ.  На самом деле, мы можем сами сесть, обсудить и урегулировать в двустороннем формате вопрос мирного договора между двумя государствами. Но если уж Армения так настаивает на привлечении ОБСЕ, то это должна быть уже не Минская группа, а новый формат с новым мандатом.  Хотя, насколько это будет эффективно, очень большой вопрос", - сказал Фарид Шафиев.

Лейла Таривердиева