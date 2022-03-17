Азербайджан дал Армении последний шанс на мир и экономическое выживание

МИД Азербайджана озвучил пять пунктов урегулирования, основанных на принципах международного права, прежде всего, на принципе территориальной целостности государств и добрососедских отношений. Это те принципы, о которых Азербайджан говорил всегда, и в широких комментариях они не нуждаются.

Об этом сказал в беседе с Day.Az председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, комментируя озвученные накануне МИД Азербайджана базовые принципы нормализации отношений с Арменией.

Напомним, что базовые принципы включают: взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга; взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем; воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, несовместимых с целями Устава ООН; делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений; открытие транспорта и коммуникаций, установление других соответствующих коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.

Как подчеркнул Фарид Шафиев, все тридцать лет карабахского конфликта Азербайджан настаивал на его урегулировании на основе принципов территориальной целостности, суверенитета, добрососедских отношений. Сейчас он протягивает другой стороне руку - в пункте 5-м говорится об открытии коммуникаций, от чего выиграет как Азербайджан, так и Армения.

Наш собеседник напомнил, что в прошлом году предпринималось немало попыток договориться об открытии Зангезурского коридора. В данном случае речь идет об исполнении пункта 9-го трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, касающегося беспрепятственного передвижения товаров и людей между западными регионами Азербайджана и Нахчыванской АР.

"К сожалению, Армения вопрос торпедировала. Хотя в последний месяц она и заявляла, что готова к выполнению обязательств, никаких шагов не предпринималось. Поэтому Азербайджан выбрал альтернативную дорогу через Иран. А Армения может во второй раз оказаться в изоляции. Те пять пунктов, которые предлагает Баку, они конкретные и это, возможно, уже последний шанс для Армении на мир и экономическое выживание. Учитывая ту ситуацию, которая сложилась в мире и в нашем регионе, будущее Армении с экономической точки зрения под большим вопросом. Наши пять пунктов - это для нее последний шанс нормализовать отношения с Турцией, подписать мирный договор с Азербайджаном и развиваться в рамках нашего региона", - сказал Шафиев.

Что касается обращения Армении в ОБСЕ по поводу Минской группы, то, по словам нашего собеседника, тут необходимо четко разграничивать понятия. Мандат Минской группе был предоставлен на урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

"Сегодня Нагорного Карабаха как географической и административной единицы больше не существует, конфликт мы считаем урегулированным. В свое время Армения отказалась от реализации мадридских принципов, хотя с 2009 по 2020 годы у нее была возможность вопрос урегулировать. В конце концов нам пришлось силой освободить свои территории. И теперь Армения пытается снова привлечь ОБСЕ. На самом деле, мы можем сами сесть, обсудить и урегулировать в двустороннем формате вопрос мирного договора между двумя государствами. Но если уж Армения так настаивает на привлечении ОБСЕ, то это должна быть уже не Минская группа, а новый формат с новым мандатом. Хотя, насколько это будет эффективно, очень большой вопрос", - сказал Фарид Шафиев.

Лейла Таривердиева