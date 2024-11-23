https://news.day.az/officialchronicle/1710017.html Президент Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании управления в сферах энергообеспечения и водоснабжения Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании управления в сферах энергообеспечения и водоснабжения и урегулировании некоторых связанных с этим вопросов", сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании управления в сферах энергообеспечения и водоснабжения
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании управления в сферах энергообеспечения и водоснабжения и урегулировании некоторых связанных с этим вопросов", сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
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