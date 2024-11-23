Сегодня был сделан важный шаг для создания углеродных рынков

Сегодня был сделан важный шаг для создания углеродных рынков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила министр окружающей среды и климата Бразилии Марина Сильва на пресс-конференции по итогам первой части заключительного пленарного заседания COP29.

"Статьи 6.2 и 6.4 являются чрезвычайно техническими и детализированными, а также включают аспекты национального законодательства многих стран. Это никогда не рассматривалось как разменная монета: многие развивающиеся страны также выступали за создание углеродного рынка. Таким образом, вопрос касался не только развитых стран - напротив, значительное количество развивающихся стран поддерживало эту инициативу. Это были девятилетние обсуждения, действительно длительный процесс. Как показали аплодисменты в конце сессии, когда проект был принят, стало ясно, что все стремились завершить этот этап. Теперь мы можем двигаться вперед, создавая углеродный рынок, который будет устойчивым и обеспечивать экологическую целостность - что, безусловно, является нашим главным приоритетом", - заявила Сильва.

Она подчеркнула, что теперь есть возможность непосредственно сосредоточиться на создании углеродных рынков.

"Теперь мы можем сосредоточиться на внедрении в Бразили. Если инициатива получит одобрение президента, ее реализация будет происходить параллельно с внедрением международного углеродного рынка, обеспечивая экологическую целостность, а также необходимые регистры и разрешения в соответствии с международными стандартами", - заключила министр.