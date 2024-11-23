Сегодня был сделан важный шаг для создания углеродных рынков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила министр окружающей среды и климата Бразилии Марина Сильва на пресс-конференции по итогам первой части заключительного пленарного заседания COP29.

"Статьи 6.2 и 6.4 являются чрезвычайно техническими и детализированными, а также включают аспекты национального законодательства многих стран. Это никогда не рассматривалось как разменная монета: многие развивающиеся страны также выступали за создание углеродного рынка. Таким образом, вопрос касался не только развитых стран - напротив, значительное количество развивающихся стран поддерживало эту инициативу. Это были девятилетние обсуждения, действительно длительный процесс. Как показали аплодисменты в конце сессии, когда проект был принят, стало ясно, что все стремились завершить этот этап. Теперь мы можем двигаться вперед, создавая углеродный рынок, который будет устойчивым и обеспечивать экологическую целостность - что, безусловно, является нашим главным приоритетом", - заявила Сильва.

Она подчеркнула, что теперь есть возможность непосредственно сосредоточиться на создании углеродных рынков.

"Теперь мы можем сосредоточиться на внедрении в Бразили. Если инициатива получит одобрение президента, ее реализация будет происходить параллельно с внедрением международного углеродного рынка, обеспечивая экологическую целостность, а также необходимые регистры и разрешения в соответствии с международными стандартами", - заключила министр.