https://news.day.az/society/1709991.html "Желтое" предупреждение в связи с ветреной погодой Национальная гидрометеорологическая служба объявила "желтое" и "оранжевое" предупреждения о ветреной погоде, ожидаемой в некоторых регионах Азербайджана 24 ноября. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации Службы.
"Желтое" предупреждение в связи с ветреной погодой
Национальная гидрометеорологическая служба объявила "желтое" и "оранжевое" предупреждения о ветреной погоде, ожидаемой в некоторых регионах Азербайджана 24 ноября.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации Службы.
В Кяльбаджаре, Гобустане, Гаджигабуле, Сальяне, Нефтчале, Гядабее, Дашкесане, Агстафе, Газахе, Товузе, Шамкире, Губе, Хызы в соответствии с "желтым предупреждением" временами будет дуть западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.
В Хачмазе, Шабране, Сиязани, Гусаре согласно "оранжевому" предупреждению ожидается западный ветер со скоростью 20,8-28,4 м/с.
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