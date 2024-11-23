"Желтое" предупреждение в связи с ветреной погодой

Национальная гидрометеорологическая служба объявила "желтое" и "оранжевое" предупреждения о ветреной погоде, ожидаемой в некоторых регионах Азербайджана 24 ноября.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации Службы.

В Кяльбаджаре, Гобустане, Гаджигабуле, Сальяне, Нефтчале, Гядабее, Дашкесане, Агстафе, Газахе, Товузе, Шамкире, Губе, Хызы в соответствии с "желтым предупреждением" временами будет дуть западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

В Хачмазе, Шабране, Сиязани, Гусаре согласно "оранжевому" предупреждению ожидается западный ветер со скоростью 20,8-28,4 м/с.