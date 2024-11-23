Рашад Садыхов вошел в элитный список "Великих капитанов" Европы
Прошедшие в ноябре игры Лиги наций ознаменовались для Гарри Кейна интересным событием.
İdman.biz сообщает, что звездный нападающий в 75-й раз в карьере был капитаном сборной Англии, передает Day.Az.
Благодаря этому Кейн стал одним из "Великих капитанов" Европы. Он 16-й игрок, который был капитаном сборной в 75 играх.
В этом списке также Рашад Садыхов, бывший игрок сборной Азербайджана. Наш "номер 14", проведший в качестве капитана сборной 78 игр, отстает в таблице от 14 игроков. Садыхов, занимающий 15-е место, опережает Кейна.
Таблицу возглавляет Криштиану Роналду, звезда сборной Португалии. Он был капитаном своей команды в 156 матчах, в 2 раза больше, чем Садыхов. Два вратаря - Уго Льорис и Икер Касильяс также оставили отметку "100" позади.
1. Криштиану Роналду (Португалия) - 156
2. Уго Льорис (Франция) - 121
3. Икер Касильяс (Испания) - 104
4. Торбьорн Свенссон (Норвегия) - 93
5. Бьорн Нордквист (Швеция) - 92
6. Роберт Левандовски (Польша) - 91
7-8. Бобби Мур (Англия) - 90
Билли Райт (Англия) - 90
9-10. Виталий Астафьев (Латвия) - 87
Виктор Онопко (Россия) - 87
11. Лука Модрич (Хорватия) - 84
12. Стив Дэвис (Северная Ирландия) - 82
13. Джанлуиджи Буффон (Италия) - 80
14. Фабио Каннаваро (Италия) - 79
15. Рашад Садыхов (Азербайджан) - 78
16. Гарри Кейн (Англия) - 75
Отметим, что в 2001-2017 годах Садыхов провел за сборную 111 матчей.
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