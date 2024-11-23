https://news.day.az/sport/1709992.html

Амин Гулиев выиграл чемпионат мира

В Анталье продолжается чемпионат мира по кикбоксингу среди военнослужащих. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда Азербайджана завоевала вторую золотую медаль. Ее обладателем стал Амин Гулиев (67 кг). В финале он одолел турецкого бойца Эмре Коркмаза. Отметим, что ранее титул чемпиона выиграл и Эльвин Мамедов (54 кг).