Верховный суд Азербайджана завершил разногласия по поводу свадебных подарков

В семейном праве Азербайджана произошли важные изменения. Верховный суд страны принял решение, согласно которому золотые украшения, подаренные невесте на помолвке, в случае отмены свадьбы не считаются подарком, а квалифицируются как неосновательное обогащение.

Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, предметом судебного разбирательства стала ситуация, когда 1 июня 2022 года была проведена помолвка, а свадьба должна была состояться 25 июня. Жених подарил невесте золотые украшения, но брак не был заключен. Отец жениха обратился в суд с требованием вернуть подаренные предметы.

Суды первой и апелляционной инстанций решили, что украшения были подарены и должны остаться у невесты. Однако Верховный суд не согласился с этим решением. Суд отметил, что подарки на помолвку предполагают будущий брак, и в случае его неосуществления такие подарки следует рассматривать как неосновательное обогащение.

Таким образом, Верховный суд удовлетворил жалобу истца и постановил вернуть золотые украшения. Это решение стало важным прецедентом, установив, что подарки, сделанные на помолвке, при ее расторжении считаются неосновательным обогащением и подлежат возврату.

Этот прецедент может оказать значительное влияние на дальнейшую судебную практику в области семейных споров в Азербайджане. Молодоженам теперь следует с большей осторожностью подходить к вручению дорогих подарков на помолвке, так как в случае отмены свадьбы их, скорее всего, придется вернуть.