Историческое решение в Баку: Фонд потерь и ущерба полностью введен в действие

На COP29 принято решение обеспечить полную операционализацию Фонда потерь и ущерба, которого долго ждали развивающиеся страны, включая малые островные государства, наименее развитые страны и африканские страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на председательство COP29.

"Это соответствует приоритету, установленному Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым для решения проблем, вызванных воздействием изменения климата на малые островные государства в рамках председательства COP29",- говорится в сообщении.

Создание Фонда потерь и ущерба было согласовано на COP27, состоявшейся в Египте. Целью фонда является оказание финансовой помощи странам, наиболее уязвимым к воздействию изменения климата.

На COP28 в Объединенных Арабских Эмиратах было принято решение о начале деятельности Фонда.

Как отмечается, председательство COP29 предприняло значительные шаги для обеспечения функционирования Фонда, тесно сотрудничая с его Правлением и Всемирным банком.

"В сентябре этого года на третьем заседании Правления Фонда, состоявшемся в Баку, были приняты важные меры для начала его деятельности, включая назначение Ибрагима Шейха Дионга на должность Исполнительного директора Фонда.

В рамках COP29 было подписано несколько важных соглашений, связанных с Фондом потерь и ущерба. К ним относятся "Соглашение о доверительном управлении" и "Соглашение о размещении Секретариата" между Правлением Фонда и Всемирным банком, а также "Соглашение о принимающей стране" между Правлением Фонда и принимающей страной, Республикой Филиппины.

На сегодняшний день общая сумма обещанной финансовой поддержки Фонду превышает 730 миллионов долларов.

Благодаря этим достижениям Фонд потерь и ущерба сможет начать финансирование проектов, начиная с 2025 года. Это знаменует собой еще один успех председательства Азербайджана в COP29",- говорится в сообщении.