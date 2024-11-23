Никто не хочет покидать Баку не достигнув хорошего результата в связи с нашей целью.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев на заключительном пленарном заседании 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

"Уже две недели мы напряженно работаем, и никто не хочет покидать мероприятие без достижения существенных результатов по основным целям. Внимание всего мира сосредоточено на нас. Однако время не на нашей стороне. Поэтому я призываю усилить сотрудничество", - заявил Мухтар Бабаев.