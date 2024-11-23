Стартует процесс электронного перевода детей в дошкольные группы и 1-ые классы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, этот процесс будет активирован с 25 ноября с 11:00.



Процесс будет осуществляться родителями через электронный портал www.sy.edu.az.



Кроме того, ученики, которые по каким-либо причинам опоздали с подачей заявлений на поступление в 10-й класс, могут подать заявку в образовательные учреждения через тот же портал до 1 декабря.

Отметим, что процесс электронного перевода учеников для первого полугодия учебного года 2024-2025 начался 1 ноября. На сегодняшний день через портал было успешно завершено и подтверждено 12 тысяч заявок, поданных родителями.