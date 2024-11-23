Главы МИД Турции и России обсудили ключевые региональные вопросы

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым двусторонние и региональные проблемы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили источники в турецком министерстве.

"Министр Фидан провел сегодня телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Рассмотрены двусторонние и региональные вопросы", - сказали в МИД Турции.