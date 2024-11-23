https://news.day.az/world/1710033.html Главы МИД Турции и России обсудили ключевые региональные вопросы Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым двусторонние и региональные проблемы. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили источники в турецком министерстве. "Министр Фидан провел сегодня телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Главы МИД Турции и России обсудили ключевые региональные вопросы
Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым двусторонние и региональные проблемы.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили источники в турецком министерстве.
"Министр Фидан провел сегодня телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Рассмотрены двусторонние и региональные вопросы", - сказали в МИД Турции.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре