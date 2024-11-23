https://news.day.az/society/1710022.html Хорошая новость для пенсионеров Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил выплату пенсий за ноябрь по республике. Об этом Day.Az сообщили в ГФСЗ. 7 ноября были выплачены пенсии лицам, проживающим в городах Баку и Сумгайыт и Абшеронском районе, а сегодня - по регионам Азербайджана.
Хорошая новость для пенсионеров
Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил выплату пенсий за ноябрь по республике.
Об этом Day.Az сообщили в ГФСЗ.
7 ноября были выплачены пенсии лицам, проживающим в городах Баку и Сумгайыт и Абшеронском районе, а сегодня - по регионам Азербайджана.
Выплачены также пенсии, назначенные на льготных условиях.
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