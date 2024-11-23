https://news.day.az/society/1710022.html

Хорошая новость для пенсионеров

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил выплату пенсий за ноябрь по республике. Об этом Day.Az сообщили в ГФСЗ. 7 ноября были выплачены пенсии лицам, проживающим в городах Баку и Сумгайыт и Абшеронском районе, а сегодня - по регионам Азербайджана.