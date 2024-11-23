Страны Глобального Юга недовольны предварительными соглашениями на COP29.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила Лидинида Наквил, представитель делегации Филиппин.

"Мы воодушевлены стойкостью, которую проявляют правительства стран Глобального Юга. Однако нас сильно беспокоит содержание представленного текста: существенных улучшений так и не произошло", - сказала она.

Член делегации подчеркнула, что стороны продолжают призывать правительства защищать принципы развивающихся стран и народов Глобального Юга.

"Мы убеждены, что лучше отказаться от соглашения, которое настолько плохое и неприемлемое, чем заключить его. Мы не можем выразить это более решительно, чем уже сделали некоторые стороны здесь. Это больше, чем просто разочарование - это оскорбительно", - отметила она.