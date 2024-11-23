https://news.day.az/politics/1710055.html На COP29 приняли резолюцию благодарности правительству Азербайджана и азербайджанскому народу за прекрасную организацию мероприятия На заключительном заседание COP29 в Баку приняли резолюцию, в которой содержится благодарность правительству Азербайджана и азербайджанскому народу за прекрасную организацию COP29.
На COP29 приняли резолюцию благодарности правительству Азербайджана и азербайджанскому народу за прекрасную организацию мероприятия
На заключительном заседание COP29 в Баку приняли резолюцию, в которой содержится благодарность правительству Азербайджана и азербайджанскому народу за прекрасную организацию COP29.
Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, представители различных стран аплодисментами выразили свое отношение к резолюции под названием "Благодарность правительству Азербайджана и азербайджанскому народу за прекрасную организацию COP29".
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