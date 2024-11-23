На COP29 приняли резолюцию благодарности правительству Азербайджана и азербайджанскому народу за прекрасную организацию мероприятия

На заключительном заседание COP29 в Баку приняли резолюцию, в которой содержится благодарность правительству Азербайджана и азербайджанскому народу за прекрасную организацию COP29.

Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, представители различных стран аплодисментами выразили свое отношение к резолюции под названием "Благодарность правительству Азербайджана и азербайджанскому народу за прекрасную организацию COP29".

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