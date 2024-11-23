День памяти великого композитора Узеира Гаджибейли

Творческое наследие великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли очень богатое и разнообразное. Незабвенный композитор всю свою жизнь служил азербайджанской культуре, музыке, переложил на ноты более 300 народных песен, создал кантаты, фантазии, песни и романсы, камерные и хоровые произведения. Гимны как Азербайджанской Демократической Республики, так и советского Азербайджана, а также современный гимн после восстановления независимости принадлежат выдающемуся композитору.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня исполняется 76 лет со дня смерти выдающегося композитора, ученого-музыковеда, автора первой оперы на Востоке, общественного деятеля Узеира Гаджибейли.

Наряду с многогранной деятельностью композитора, ученого, писателя, публициста, общественного и политического деятеля, Узеир Гаджибейли также известен как создатель первой оперы на Востоке. История азербайджанского национального оперного искусства началась с оперы "Лейли и Меджнун", которая была поставлена на сцене 111 лет назад Узеиром Гаджибейли. Первым дирижером оперы был Абдуррагим бей Ахвердиев, режиссером Гусейн Араблинский, Гусейнгулу Сарабский исполнил роль Меджнуна, а Абдуррагим Фараджев выступил в роли Лейли. Премьера спектакля состоялась 12 января 1908 года в Баку, в театре Гаджи Зейналабдина Тагиева.

"Лейли и Меджнун", написанная по мотивам одноименной поэмы гениального азербайджанского поэта Мухаммеда Физули, является первой оперой не только в Азербайджане, но и на Востоке. История оперы древнего Востока началась именно с этого дня.

Кульминацией творчества Узеира Гаджибейли стала опера "Кёроглу", являющаяся одним из ярких образцов не только азербайджанской культуры, но и занимает достойное место в ряду мировых опер.

Создание первой оперетты на Востоке также связано с именем Узеира Гаджибейли. Первой музыкальной комедией гениального композитора является трехактная комедия "Муж и жена". Это произведение является первым образцом музыкальной комедии в Азербайджане. Первая постановка произведения состоялась в 1910 году.

Второй музыкальной комедией автора является комедия "Не та, так эта". Первая демонстрация произведения состоялась в апреле 1911 года в Баку. Затем музыкальная комедия была переведена на различные языки и поставлена на сцене.

Третьей и последней музыкальной комедией бессмертного композитора стал "Аршин мал алан". Эта оперетта переведена на около 70 различных языков, поставлена на сцене более 100 театров. "Аршин мал алан" был экранизирован пять раз, неоднократно был записан на граммофонные пластинки. На основе этой музыкальной комедии впервые в 1916 году был снят "немой" художественный фильм.

Основоположник азербайджанского профессионального музыкального искусства Узеир Гаджибейли заложил фундамент национальной композиторской школы и нового направления в истории музыкальной культуры Азербайджана, оставил глубокий след в истории и культуре азербайджанского народа.

Узеир Гаджибейли не только писал музыку, но и был автором различных учебных пособий. Научная работа "Основы азербайджанской народной музыки", опубликованная в 1945 году, и сегодня широко используется в качестве учебника. Он - настоящий гений, добившийся коренного поворота в азербайджанской музыке.