Малави призывает увеличить климатическое финансирования для развивающихся стран

Малави настаивает на установлении более амбициозных целей для климатического финансирования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил главный климатический переговорщик Малави Эванс Нджева.

"Мы не сможем достичь консенсуса на переговорах по новой коллективной количественной цели (NCQG), если наши интересы не будут учтены в итоговом документе", - подчеркнул Нджева в комментарии журналистам.

Он также призвал к повышению уровня амбициозности в климатических целях, отметив, что это поможет развивающимся странам преодолеть текущие вызовы и продвинуться вперед.