Еще одна жертва кибермошенничества

В Нафталане "предсказатель", действующий через WhatsApp, обманул женщину на 22 000 манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qaynarinfo, в результате оперативных действий был задержан 27-летний уроженец села Вейисли Гёранбойского района, Х.Дж. (1997 г.р.).

Все началось, когда жительница Нафталана В.А., написав на WhatsApp, поинтересовалась у Х.Дж., когда она выйдет замуж. Тот, представившись Замигом, заявил, что обладает особыми способностями и пообещал помочь ей в этом вопросе.

После продолжительной переписки, женщина поверила "предсказателю". В период с января по 14 июня 2024 года, точная дата не установлена, Х.Дж. обманом завладел 18 000 манатами, золотым ожерельем стоимостью 4 194 маната и кулоном стоимостью 247 манатов, что в общей сложности составило 22 442 маната.

Когда потерпевшая поняла, что ее обманули, она обратилась в правоохранительные органы. Злоумышленник был задержан, против него было возбуждено уголовное дело по статье 178.2.4 (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Дело направлено в суд.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый выразил сожаление о содеянном и вернул женщине все украденные деньги и имущество, что составило 22 442 маната. Он также сообщил, что помирился с потерпевшей, и суд освободил его от уголовной ответственности.