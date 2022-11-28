В Иране притесняется азербайджанский язык

С древнейших времен в государстве под названием Иран правили такие азербайджано-тюркские династии, как Сельджуки, Хорезмшахи, Газневиды, Атабеки, Аггоюнлу, Гарагоюнлу, Тимуриды, Сефевиды, Афшары, Каджары. Персидские шовинисты захватывали власть в Иране в отдельные периоды, и в частности в ХХ веке.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в статье президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академика Исы Габиббейли, опубликованной сегодня на сайте НАНА.

Он отметил, что на протяжении веков языком общения в Иране был не персидский, а азербайджано-тюркский язык. "И сейчас в крупных городах представители разных национальностей используют азербайджанский язык, чтобы общаться друг с другом. Однако, как справедливо заметил Президент Ильхам Алиев, азербайджанский язык намеренно низведен до уровня "бытового языка", в школах Ирана его не преподают. Поскольку в азербайджанский язык, который является родным языком наших соотечественников, проживающих в Южном Азербайджане, было искусственно введено большое количество арабо-персидских слов, чуждых выражений, грамматический строй, это серьезно повлияло на художественный стиль и разговорные особенности азербайджанского языка. Посягательство иранского режима на азербайджанский язык поставило под угрозу сохранение языка проживающих там азербайджанцев. В связи с этим необходимо преподавание азербайджанского языка на постоянной основе в средних и высших школах Ирана", - сказал Габиббейли.

Академик отметил, что Исламская Республика Иран, которая открывает школы, газеты радио и церкви для небольшого числа армян, должна признать право миллионов азербайджанцев учиться на родном языке.

"Лишение более 35 миллионов проживающих в Иране азербайджанцев права учиться на родном языке полностью противоречит правам человека и гуманности в целом и является неприемлемым. Права азербайджанцев в Иране должны быть восстановлены", - сказал Габиббейли.