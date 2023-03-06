МИД России о провокации армян в Карабахе

Выражаем серьезную обеспокоенность последним обострением напряженности в Карабахе, где временно размещен миротворческий контингент.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала представитель МИД России Мария Захарова, комментируя последнее обострение в Карабахе.

"5 марта произошел вооруженный инцидент, повлекший человеческие жертвы как с армянской, так и с азербайджанской стороны. Настоятельно призываем стороны проявлять сдержанность и предпринять шаги по деэскалации ситуации", - говорится в комментарии.

МИД России призвал стороны неукоснительно соблюдать положения заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года.