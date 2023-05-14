https://news.day.az/politics/1564297.html Эльнур Мамедов провел телефонный разговор с заместителем помощника госсекретаря США
Эльнур Мамедов провел телефонный разговор с заместителем помощника госсекретаря США
14 мая состоялся телефонный разговор между заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым и заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрикой Олсон, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
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