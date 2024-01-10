В Армении пытаются придумать для Расулзаде «новую» биографию, но не получится

В конце января в Азербайджане будет отмечаться 140-летие основателя АДР Мамеда Эмина Расулзаде. Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Первоначально соседи на этот факт особого внимания не обратили. Однако после нацистской акции у памятника Нжде в Ереване 1 января, вызвавшей большой шум и скандал, армяне попытались отвести внимание от себя любимых и сосредоточить острие критики на Азербайджане. Мол, Армению критикуют, а пусть посмотрят на Баку, где будут праздновать 140-летие "пособника нацистов". Для Расулзаде была придумана совершенно новая биография, в которой значились не только обнимашки с Гитлером, но даже личное участие в Холокосте (!!!). По своей устоявшейся традиции, соседи попытались отбить справедливые обвинения в адрес Нжде ложью об основателе АДР.

К этому средству армянская сторона прибегает всякий раз, когда поднимается вопрос героизации нацистов в Армении. Еще несколько лет назад армянские фальсификаторы начали, скажем так, сбор компромата на Расулзаде. Никол Пашинян незадолго до Второй карабахской войны пытался дискутировать по этому поводу с азербайджанским лидером и только поставил себя в неловкое положение. Потому что речь идет о событиях не тысячелетней, а всего столетней давности, зафиксированной и задокументированной. Именно по этой причине армянской стороне никак не удается отштукатурить "лик" Гарегина Нжде.

"Армяне, как всегда, пытаются сравнивать несравнимое", - сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог и историк Ризван Гусейнов.

Пособничество Гарегина Нжде нацистам, то, что он является одним из идеологов армянского нацизма - доказано, сказал Гусейнов. Все факты были доказаны в советском суде, нацистскую суть идеологии Нжде доказывают его собственные книги и статьи и совершенные им преступления.

"Акция в Ереване 1 января далеко не случайна. Нждеизм это учение о расовом превосходстве, дающем некое право на присвоение чужих земель, на уничтожение и порабощение представителей других, "низших" народов и религий. На идеях Нжде было воспитано не одно поколение. Сегодня, насколько мне известно, в Армении создано молодежное нацистское движение "истинных арийцев", так сказать. Вместо того, чтобы сочинять байки о Расулзаде, пропагандисты Пашиняна должны очень плотно заняться этим вопросом. Нждеизм будет и дальше тянуть Армению на дно. Нждеизм это идеология нацизма и расизма в армянском обличии. Причем, что важно, она была задокументирована и реализована. За это, то есть за совершенные деяния был осужден и наказан Нжде и ему подобные. И армянская пропаганда ничего не может поделать с этим фактом", - сказал азербайджанский политолог.

Можно ли сказать что-то подобное о Расулзаде? Конечно же, нет, подчеркнул наш собеседник. Никто, никакой армянский пропагандист, историк, политик не сумеет отыскать ни строчки, доказывающей, что основатель АДР когда-то где-то постулировал нацистские лозунги. Где, в каких его трудах это отмечено? Наоборот, его идеи независимости Азербайджана несли позитивный заряд и основывались на принципах общечеловеческой морали. Он не возглавлял никаких боевых отрядов, реализовывавших нацистские концепты. В отличие от Нжде.

"Что касается встреч Мамед Эмина Расулзаде в эмиграции с представителями германского руководства, то в тот период с деятелями нацистской Германии встречались руководители ССССР, США, Великобритании. Многие страны имели с ней проекты и вели дела. Известно, что до начала Второй мировой войны СССР поддерживал нацистскую Германию, и военно-технически, и финансов. Разве все это дает нам основание обвинить Сталина, Черчилля или Рузвельта в том, что они были пособниками нацистов? Обвинения в адрес Расулзаде в этом плане не выдерживают никакой критики", - сказал Ризван Гусейнов. По его мнению, армянская пропаганда прекрасно осведомлена обо всех этих нюансах. Единственная цель ее сейчас это отвлечь внимание от собственного идола - Нжде.

Лейла Таривердиева