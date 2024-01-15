МИД Азербайджана критикует манипуляции Еревана

Армения искажает факты о январской трагедии.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на обвинения МИД Армении.

"Обвинения в адрес Азербайджана в депортации и этнической чистке - это не только абсурд, но и попытка скрыть политику Армении по систематической этнической чистке против азербайджанцев", - сказал он.

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