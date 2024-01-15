https://news.day.az/politics/1629717.html МИД Азербайджана критикует манипуляции Еревана
МИД Азербайджана критикует манипуляции Еревана
Армения искажает факты о январской трагедии.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на обвинения МИД Армении.
"Обвинения в адрес Азербайджана в депортации и этнической чистке - это не только абсурд, но и попытка скрыть политику Армении по систематической этнической чистке против азербайджанцев", - сказал он.
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