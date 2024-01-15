Посольство Турции выразило соболезнования в связи со взрывом в Баку

Посольство Турции в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в мебельном цехе в Баку.

Соответствующая публикация размещена на странице посольства в социальных сетях, сообщает Day.Az.

"Опечалены новостью о взрыве в мебельном цехе в Баку, в результате которого погибли люди. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.

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