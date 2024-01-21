Состоялось очередное заседание ЦИК Азербайджана

Очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана состоялось 20 января под председательством Мазахира Панахова.

Заявление, поданное в Комиссию, было рассмотрено на заседании.

Как сообщает Day.Az, на встрече, в которой приняли участие представители Международной мониторинговой миссии, а также представители СМИ, была дана подробная информация о проведенном ранее процессе расследования.

Сообщалось, что в связи с поступившим обращением членом экспертной группы при Центральной избирательной комиссии в целях более эффективного обеспечения избирательных прав граждан было проведено всестороннее и объективное расследование, дано соответствующее заключение, а также был оперативно доставлен на заседание и представлен членам Комиссии на обсуждение.

После обширных обсуждений на заседании Центральной избирательной комиссии было решено направить обращение в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики для проведения соответствующего расследования.