https://news.day.az/politics/1634731.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Чили
МИД Азербайджана выразил соболезнования Чили
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с жертвами в результате лесных пожаров в Чили.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства в соцсети X.
"Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших во время лесных пожаров в Чили. Солидарны с народом и правительством Чили, которые борются с этой огромной трагедией", - отмечается в публикации.
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