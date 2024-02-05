МИД Азербайджана выразил соболезнования Чили

МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с жертвами в результате лесных пожаров в Чили.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства в соцсети X.

"Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших во время лесных пожаров в Чили. Солидарны с народом и правительством Чили, которые борются с этой огромной трагедией", - отмечается в публикации.

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