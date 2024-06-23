Новые данные по погибшим в секторе Газа
Число погибших в секторе Газа с начала октября 2023 года достигло 37 598 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве здравоохранения сектора.
Согласно информации, еще 86 032 человека получили ранения.
Отметим, что 7 октября 2023 года на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.
Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.
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