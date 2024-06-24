Замминистра минэкономики о переходе Азербайджана к "зеленой" экономике

СОР29 создает возможности для дальнейшего расширения инициатив в области перехода к "зеленой" экономике.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов в ходе церемонии открытия "5-й выставки продвижения местных компаний".

"Проведение в этом году в Азербайджане престижного международного мероприятия, такого как COP29, и объявление 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира" Президентом Ильхамом Алиевым создают возможности для дальнейшего расширения инициатив в области перехода к "зеленой" экономике", - подчеркнул он.

По его словам, начиная с создания правовой базы развития предпринимательства и реализации современных организационных моделей поддержки этой деятельности, в результате важных системных мер были достигнуты значительные успехи, а частный сектор занял важное положение в экономике, способствуя развитию ненефтяного сектора страны, занятости и внешней торговли.

"Роль предпринимателей в нашем обществе возросла, они стали важной опорной силой курса экономических реформ. Именно при активной деятельности частного сектора продолжаются положительные тенденции в динамике развития экономики Азербайджана. Сегодня предприятия работают в высококонкурентной и гибкой среде. Очень важно быть открытым к инновациям и адаптироваться к тенденциям, чтобы адекватно реагировать на текущие вызовы и развиваться. В связи с этим наше государство оказывает постоянную поддержку предпринимателям, причем объем и содержание этой поддержки регулярно совершенствуются в соответствии с реалиями времени. На фоне обозначенных вопросов одним из основных направлений нашей деятельности в ближайший период станет обеспечение зеленой и инновационной трансформации частного сектора, повышение его устойчивости и формирование новых драйверов экономического развития, создающих высокую добавленную стоимость", - добавил он.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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