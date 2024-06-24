Санкции нанесли огромный ущерб экономике Ирана

Санкции, введенные в период 2011-2023 годов, нанесли экономике Ирана ущерб в размере 1 триллиона 200 миллиардов долларов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом сказал бывший глава Иранской торговой палаты Хусейн Селахварази.

По мнению экспертов, новому президенту страны предстоят сложные переговоры с Западом по поводу снятия санкций.

Отметим, что 28 июня в Иране состоятся президентские выборы.

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