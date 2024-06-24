Израильские истребители атаковали военные строения "Хезболлах" в Ливане

Израильские истребители нанесли удары по военным строениям и наблюдательному посту шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"За последние несколько часов истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военному строению и наблюдательному посту "Хезболлах" в районе Хиама. Ранее сегодня истребители ЦАХАЛ нанесли удар по военному строению "Хезболлах" в районе Рамье на юге Ливана", - говорится в заявлении.

Кроме того, "артиллерия ЦАХАЛ обстреляла район Альма-эш-Шааб" в южной части Ливана, добавили в пресс-службе.

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