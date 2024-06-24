В Китае создали термоядерный реактор на высокотемпературной сверхпроводимости

Китайская компания Energy Singularity, работающая в сфере термоядерной энергетики, построила первый высокотемпературный сверхпроводящий токамак, передает Day.Az со ссылкой на китайский международный новостной телеканал CGTN.

Токамак - это сосуд в форме пончика, который магнитными полями удерживает плазму, чтобы ее температуру можно было повысить и воспроизвести условия термоядерного синтеза. При чрезвычайно высоких температурах атомы водорода сливаются, образуя гелий, и выделяют большое количество энергии в качестве побочного продукта.

Установка "HH70" расположена в восточном районе Шанхая и стала также первым в мире сверхпроводящим токамаком, построенным частной компанией.

Разработчики планируют продемонстрировать, что токамаки необязательно должны быть гигантскими и дорогостоящими. Согласно отчету CGTN, HH70 меньше и дешевле существующих устройств. В токамаке используется магнитная система, изготовленная из высокотемпературного сверхпроводящего материала REBCO.

Материал представляет собой тонкие ленты из оксида редкоземельного бария и меди, которые может производиться в больших масштабах и, следовательно, его дешевле закупать. Кроме того, компания утверждает, что она может создавать термоядерные установки объемом примерно в 50 раз меньше существующих токамаков.

Производительность термоядерных реакторов измеряется с использованием значения Q - отношения вырабатываемой энергии к входной необходимой для поддержания реакции. В настоящее время наивысшее значение Q, полученное от токамака, составляет 1,53. Energy Singularity намерена построить токамаки со значением Q, равным 10. Компания планирует построить токамак следующего поколения к 2027 году и завершить демонстрацию своей технологии к концу десятилетия.

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