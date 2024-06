Visa планирует реализовать в Азербайджане новый проект по поддержке женщин-предпринимателей

В скором будущем Visa планирует реализовать в Азербайджане новый проект в рамках глобальной инициативы по поддержке предпринимательниц She's Next Empowered by Visa.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend рассказал старший директор, региональный менеджер Visa в Азербайджане Нурлан Гаджиев.

"Инициатива She's Next Empowered by Visa была запущена в Азербайджане в 2021 году и сразу же нашла большой отклик среди азербайджанских женщин. В том же году реализовали первую волну программы. Более тысячи азербайджанок стали слушательницами образовательных вебинаров по различным темам, полезным для ведения бизнеса. В 2022 году мы расширили инициативу: провели конкурс Visa Elevator Pitch Day. Заявки на участие в нем отправили более 600 предпринимательниц и женщин, только планирующих открыть свое дело. Финал конкурса проходил очень трогательно, такие эмоции сложно описать словами: все участницы представили очень проработанные, важные и воодушевляющие проекты. Две победительницы конкурса получили денежные гранты на развитие своего бизнеса. В скором будущем мы планируем запуск уже третьей волны инициативы She's Next Empowered by Visa в Азербайджане", - сообщил Нурлан Гаджиев.

Региональный менеджер Visa в Азербайджане также поделился другими возможностями для предпринимательниц, которые предоставляет компания.

"Сегодня для женщин-предпринимателей из стран Восточной и Юго-Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа доступна платформа цифрового комьюнити She's Next от Visa. Это прекрасная площадка, объединяющая предпринимательниц и женщин-лидеров и предоставляющая им инструменты для нетворкинга, обмена опытом и расширения бизнеса на международном уровне", - добавил он.

По словам старшего директора и регионального менеджера Visa, на сегодня платформа насчитывает более тысячи активных пользовательниц.

Отметим, что Visa (NYSE: V) - мировой лидер индустрии цифровых платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными учреждениями более чем в 200 странах и территориях. Миссия Visa - объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы содействовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики.